Волгоград готовится к Дням польской культуры
11:00 07.02.2019 Источник: НГ-Online
В Волгограде 18-21 февраля пройдут Дни польской культуры, организованные Польским культурным центром, областным комитетом по развитию туризма и региональным Агентством развития туризма. Как рассказали «НГ» организаторы проекта, откроются Дни польской культуры 18 февраля с документальной выставки фотографий «Как Феникс из пепла», посвященной истории уничтожения и восстановления Варшавы в 1939-1955 годах. В открытии выставки, которая пройдет в областной библиотеке имени Горького, примет участие директор Польского культурного центра в Москве Дариуш Клеховский.
На следующий день, 19 февраля, в «Царицынской опере» состоится концерт польского пианиста, лауреата международных конкурсов в Сан-Себастьяне, Праге и Варшаве Томаша Риттера. Волгоградцы услышат в его исполнении произведения Фредерика Шопена. О восстановлении Варшавы после Второй мировой войны волгоградцам 20 февраля расскажет в ходе своей лекции известный историк польской столицы Ежи Маевский.
Дни польской культуры в Волгограде завершатся 21 февраля вечером польской кухни, который проведет шеф-повар ведущих краковских ресторанов Кшиштоф Салава. Его рецепты будут дополнены презентациями о главных достопримечательностях Польши, в том числе, города Кракова, который в 2019 году объявлен гастрономической столицей Европы.
Андрей Серенко
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