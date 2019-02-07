Американская политика вмешательства сближает Москву и Тегеран
11:05 07.02.2019 Источник: НГ-Online
У России и Ирана совпадают интересы в противодействии вмешательствам США и есть общие взгляды на военно-оперативное сотрудничество в Сирии. Об этом заявил в ходе выступления на международном круглом столе, посвященном вопросам сотрудничества России и Ирана, заместитель генконсула Ирана в Астрахани Мохтари Бехруз.
«Иран никогда не представлял угрозы для России, а она была для него важным звеном в отношениях с Западом», – отметил иранский вице-консул. По словам Мохтари Бехруза, «сегодня торговый оборот между нашими странами возрос до 2 млрд долл. в год, а география регионального сотрудничества расширилась от Афганистана до Центральной Азии и Южного Кавказа».
Организаторами круглого стола, посвященного российско-иранскому сотрудничеству, стали Центр общественно-политических исследований «Каспий-Евразия», генконсульство Исламской Республики Иран в Астрахани, а также Астраханский государственный университет (АГУ).
Андрей Серенко
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