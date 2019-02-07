0
0
119
НОВОСТИ

Американская политика вмешательства сближает Москву и Тегеран

11:05 07.02.2019 Источник: НГ-Online

У России и Ирана совпадают интересы в противодействии вмешательствам США и есть общие взгляды на военно-оперативное сотрудничество в Сирии. Об этом заявил в ходе выступления на международном круглом столе, посвященном вопросам сотрудничества России и Ирана, заместитель генконсула Ирана в Астрахани Мохтари Бехруз.

 «Иран никогда не представлял угрозы для России, а она была для него важным звеном в отношениях с Западом», – отметил иранский вице-консул. По словам Мохтари Бехруза, «сегодня торговый оборот между нашими странами возрос до 2 млрд долл. в год, а география регионального сотрудничества расширилась от Афганистана до Центральной Азии и Южного Кавказа».

 Организаторами круглого стола, посвященного российско-иранскому сотрудничеству, стали Центр общественно-политических исследований «Каспий-Евразия», генконсульство Исламской Республики Иран в Астрахани, а также Астраханский государственный университет (АГУ).

 Андрей Серенко 


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 07.02.2019
Фальсифицированный бензин обнаружили на 12% АЗС Ставрополья
0
54
11:20 07.02.2019
Париж поддержит поправки к газовой директиве ЕС против "Северного потока" - СМИ
0
72
11:00 07.02.2019
Волгоград готовится к Дням польской культуры
0
137
10:55 07.02.2019
Амрулла Салех призвал афганских политиков не быть "полезными идиотами"
0
111
10:32 07.02.2019
США намерены приобрести израильскую систему ПРО "Железный купол"
0
172
10:20 07.02.2019
СССР изучал план передачи части южных Курил - японские СМИ
0
174
10:05 07.02.2019
Медведчук сообщил о подготовке крупных фальсификаций на выборах на Украине
0
171
10:00 07.02.2019
СМИ рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей
0
221
09:32 07.02.2019
Клинтон назвала "подарком Путину" решение Трампа выйти из ДРСМД
0
238
09:20 07.02.2019
В России начали сомневаться в способности Мадуро удержать власть - Bloomberg
0
244

Возврат к списку