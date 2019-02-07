Амрулла Салех призвал афганских политиков не быть "полезными идиотами"
10:55 07.02.2019 Источник: НГ-Online
Бывший шеф афганской разведки и экс-глава МВД Афганистана Амрулла Салех критически отозвался об участии афганских политиков в двухдневной конференции «Межафганский диалог», завершившейся вчера в Москве. В работе конференции также приняла участие делегация движения «Талибан» (запрещено в РФ).
«Афганские участники московской встречи выслушали оскорбления и нападки со стороны представителей талибов-террористов и ничего не получили взамен», – сказал Амрулла Салех, назвав это «исключительным позором».
По мнению бывшего главы афганских спецслужб, «необходимо, чтобы афганская национальная государственная власть представляла страну в ее пределах и за рубежом»: «Афганцы, которые соглашаются участвовать в хаотичных зарубежных конференциях, сознательно или неосознанно только подкрепляют утверждение нашего врага по соседству о том, что мы – сеть племен, а не государство». «Не будьте «полезными идиотами», – призвал афганских политиков Амрулла Салех.
Андрей Серенко
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