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Париж поддержит поправки к газовой директиве ЕС против "Северного потока" - СМИ

11:20 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена поддержать поправки к газовой директиве ЕС, предусматривающей распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на газопроводы за пределами сообщества, тем самым, по сути, выступив против реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила в четверг газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на источники.

Голосование по поправкам, которые предоставят большие полномочия Еврокомиссии в вопросе регулирования поставок газа в ЕС, состоится в пятницу. До сих пор Париж не заявлял о своей позиции.

Против поправок выступает Германия, которой удалось склонить на свою сторону такие страны, как Австрия, Бельгия, Греция, Кипр и Нидерланды.

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