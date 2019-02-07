Фальсифицированный бензин обнаружили на 12% АЗС Ставрополья
11:32 07.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На 12% АЗС Ставрополья нашли фальсифицированный бензин. Таков результат совместного исследования Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Отмечается, что большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Как показало исследование, топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций.
По информации РИА Новости, проверки проводились на 26 сетевых и 34 частных автозаправках Ставропольского края. Говорит Москва
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