0
0
54
НОВОСТИ

Фальсифицированный бензин обнаружили на 12% АЗС Ставрополья

11:32 07.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На 12% АЗС Ставрополья нашли фальсифицированный бензин. Таков результат совместного исследования Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.

Отмечается, что большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Как показало исследование, топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций.

По информации РИА Новости, проверки проводились на 26 сетевых и 34 частных автозаправках Ставропольского края. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 07.02.2019
Париж поддержит поправки к газовой директиве ЕС против "Северного потока" - СМИ
0
72
11:05 07.02.2019
Американская политика вмешательства сближает Москву и Тегеран
0
119
11:00 07.02.2019
Волгоград готовится к Дням польской культуры
0
137
10:55 07.02.2019
Амрулла Салех призвал афганских политиков не быть "полезными идиотами"
0
111
10:32 07.02.2019
США намерены приобрести израильскую систему ПРО "Железный купол"
0
172
10:20 07.02.2019
СССР изучал план передачи части южных Курил - японские СМИ
0
174
10:05 07.02.2019
Медведчук сообщил о подготовке крупных фальсификаций на выборах на Украине
0
171
10:00 07.02.2019
СМИ рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей
0
221
09:32 07.02.2019
Клинтон назвала "подарком Путину" решение Трампа выйти из ДРСМД
0
238
09:20 07.02.2019
В России начали сомневаться в способности Мадуро удержать власть - Bloomberg
0
244

Возврат к списку