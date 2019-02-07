МИД РФ 4 февраля передал США ноту о приостановке участия в Договоре о РСМД
12:00 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД РФ 4 февраля передал посольству США ноту, в которой отверг голословные обвинения в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уведомил о приостановке участия в нем. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В ответной ноте МИД РФ на американскую ноту (2 февраля), а мы нашу ноту передали посольству США 4 февраля, мы категорически отвергли голословные беспредметные утверждения о несоблюдении нами ДРСМД. Одновременно уведомили, что на период до возвращения США к неукоснительному соблюдению договора или до прекращения его действия Россия приостановит выполнение своих обязательств по нему, - сказал дипломат. - С нашей стороны было констатировано, что Вашингтон так и не предпринял необходимых действий по устранению собственных нарушений договора".
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