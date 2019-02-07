Уже четвертый прокурор покинул расследующую "российское дело" команду - CNN

12:05 Источник: Газета.Ru

Четвертый прокурор покинул команду из 17 гособвинителей, работавших под началом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Официальный представитель аппарата Мюллера Питер Карр рассказал CNN, что прокурор Скотт Мейслер завершил свою работу в декабре прошлого года и вернулся в уголовный отдел. Карр добавил, что Мейслер продолжает представлять офис Мюллера по «некоторым вопросам».



На телеканале предположили, что окончание работы Мейслера означает скорое завершение расследования по «российскому делу». Газета.Ru

