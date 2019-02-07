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Сенатор Арашуков утверждает, что заранее знал о подготовке задержания и не скрылся

12:20 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор от Карачаево- Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в причастности к убийствам и участии в организованном преступном сообществе, заявил, что за три дня знал о готовящемся задержании и не попытался скрыться, передает корр. ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест сенатора.

"Я заранее знал о готовящемся задержании, потому что все это носит заказной характер. Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию. И я уверен, что у нас самая лучшая страна, самая демократичная", - рассказал суду Арашуков, отвечая на заявления следователя о том, что он может скрыться.

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