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Все попытки связи с телескопом "Спектр-Р" оказались безрезультатными

12:32 07.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскосмос испробовал все способы связи с телескопом «Спектр-Р». Попытки оказались безрезультатными. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Решение прекратить попытки связаться с телескопом или продолжить эту работу будет приниматься после запуска на орбиту нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

«Спектр-Р» перестал принимать команды с Земли 10 января. Этот космический радиотелескоп проработал 7,5 года. Говорит Москва

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