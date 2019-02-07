Все попытки связи с телескопом "Спектр-Р" оказались безрезультатными

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскосмос испробовал все способы связи с телескопом «Спектр-Р». Попытки оказались безрезультатными. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Решение прекратить попытки связаться с телескопом или продолжить эту работу будет приниматься после запуска на орбиту нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».



«Спектр-Р» перестал принимать команды с Земли 10 января. Этот космический радиотелескоп проработал 7,5 года. Говорит Москва

