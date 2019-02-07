Суд отменил наказание экс-полковнику Квачкову

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЛДПР может принять в свои ряды экс-полковника Квачкова. Ранее суд отменил наказание бывшему военному. Это произошло в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он и его коллеги организуют встречу с Квачковым. На ней они рассмотрят вопрос принятия экс-полковника в партию.

Владимира Квачкова арестовали в 2005 году. Тогда бывший полковник ГРУ занимал должность старшего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Минобороны. Его обвинили в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, а после – в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В августе 2017 года суд добавил к его сроку ещё полтора года по 282 статье УК РФ. Говорит Москва

