Суд отменил наказание экс-полковнику Квачкову
13:00 07.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ЛДПР может принять в свои ряды экс-полковника Квачкова. Ранее суд отменил наказание бывшему военному. Это произошло в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он и его коллеги организуют встречу с Квачковым. На ней они рассмотрят вопрос принятия экс-полковника в партию.
Владимира Квачкова арестовали в 2005 году. Тогда бывший полковник ГРУ занимал должность старшего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Минобороны. Его обвинили в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, а после – в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В августе 2017 года суд добавил к его сроку ещё полтора года по 282 статье УК РФ. Говорит Москва
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