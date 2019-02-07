Кремль не менял своей позиции относительно поддержки президента Венесуэлы Мадуро - Песков
13:20 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль придерживается прежней позиции относительно поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, позиция Кремля никак не изменилась", - заявил он, комментируя информацию агентства Блумберг о том, что Москва якобы стала сомневаться в необходимости продолжать поддерживать президента Венесуэлы.
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