Глава Грекокатолической церкви: Россия подкупит наши президентские выборы, так как в Украине нет реальной демократии

13:05 Источник: НГ-Online

Предстоящие президентские выборы в Украине несут в себе огромную опасность для страны, заявил в интервью польскому Католическому информационному агентству глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Святослав Шевчук.

«Украинское общество напоминает мне огромный вулкан, в котором сосуществуют противоположные политические мировоззрения, происходят горячие дебаты. Этот вулкан все еще взрывается, так как в стране сильна внутриполитическая напряженность. В Украине необходимо строить реальную политическую систему». Предстоятель УГКЦ заявил, что в постсоветской Украине никогда не было реальной демократии, реальных политических партий. «У нас были группы, сформированные известными политиками, поддерживаемые известными олигархами. Это было источником политической коррупции. Если есть унификация олигархии и государственной политики, то есть и источник коррупции. Речь идет не о благосостоянии людей и целого народа, а о богатстве известных групп, которые заботятся только о себе. Очевидно, что есть государство, которое готово вложить огромные деньги в кампанию по выборам президента Украины. И эта страна – не Польша, не Соединенные Штаты и даже не Ватикан. Это Россия – страна, которая до сих пор ищет способа завоевать Украину, используя механизмы демократического государства. Это очень опасная реальность».

Шевчук особо подчеркнул: УГКЦ вместе с другими украинскими церквями добивается, чтобы к власти в Украине пришла команда, которая будет строить в стране ту модель демократии, которая существует в странах Европейского Союза. «Мы инициировали Национальный форум трансформации Украины. Мы хотели, чтобы гражданское общество конкретизировало то, чего хочет от политиков и от своего государства. Эта модель определяется Копенгагенскими критериями, согласно которым та или иная страна может или не может быть допущена в Евросоюз».

По словам Шевчука, создание автокефальной Православной церкви в Украине стало шансом на объединение католической и православной церквей, разделенных в 1054 году т.н «великой схизмой». «Я имею в виду восстановление евхаристического единства между Константинополем и Римом, которые ведут сейчас экуменический диалог. Для тех, кто мыслит только в краткосрочной перспективе, единство христианства кажется утопическим. Однако я счастлив: это не утопия! Не бойтесь, стремитесь к единству, сотрудничая со Святым Духом. Однако есть церкви, в которых экуменизм считается ересью. Например, в монастырях Московского патриархата в Украине можно купить книги о «ереси экуменизма»».

Глава УГКЦ сказал, что вмешательство президента Украины как светского лица в создание ПЦУ не противоречило прописанному в Конституции Украины принципу светского государства. «Без поддержки президента Украины и парламента автокефалия не была бы предоставлена. Ни Константинопольский патриархат, ни Православная церковь в Украине не являются такими субъектами международного права, каким является Святой престол. На международном уровне должен присутствовать посредник – субъект международного права. В данном случае именно украинское государство выступало посредником», – подчеркнул глава УГКЦ.

Артур Приймак