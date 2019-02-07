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Путин даст поручения по итогам заседания СПЧ, в т.ч. о "Свидетелях Иеговы"

13:32 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поручения президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с членами Совета по правам человека будут готовы в ближайшее время, одно из них будет касаться темы религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена на территории РФ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что "вопрос будет прорабатываться с учетом вступившего в законную силу решения суда [о запрете организации]".

"Сейчас уже на выходе поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который был в Кремле 11 декабря 2018 года. Там достаточно обширный список и одно из положений, в том числе, касается и этой темы ["Свидетелей Иеговы"]", - сказал представитель Кремля. Он отметил: "Поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе". "Естественно, будет прорабатываться с учетом вступившего в законную силу решения суда", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что Путин проводил встречи с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Минюст России в августе 2017 года включил "Свидетелей Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране организаций. Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года.


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