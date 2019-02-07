Рада одобрила закрепление в конституции курса Украины в НАТО и ЕС
14:00 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие курс страны в Европейский союз и НАТО. Соответствующий законопроект поддержали в четверг во втором чтении 334 депутата при 300 минимально необходимых.
В соответствии с законопроектом, в преамбуле конституции будет закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". В статье 102 Основного закона изменят полномочия президента, и он станет "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Будет также исключен пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными формированиями.
Парламент, согласно документу, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство обеспечивать его реализацию.
Законопроект о поправках в конституцию, предложенный президентом Петром Порошенко, в первом чтении, которое прошло в ноябре, проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226. Этому предшествовало решение Конституционного суда (КС) Украины, который одобрил данный законопроект, признав его соответствующим Основному закону страны.
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