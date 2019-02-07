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На выборах президента Украины должны присутствовать российские наблюдатели - Волкер

14:12 07.02.2019 Источник: РБК

На выборах президента Украины должны присутствовать российские наблюдатели, чтобы доказать приверженность Киева «демократическим нормам». Об этом в Twitter написал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Это нормально, если российские наблюдатели [поедут на выборы на Украину], но под началом БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ]. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам», — написал Волкер. В противном случае у граждан «будут основания поставить выборы под сомнение», считает он.  РБК

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