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Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

14:32 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России опустилась с 48-го на 50-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1424 очка.

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