Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
14:32 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России опустилась с 48-го на 50-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1424 очка.
НОВОСТИ
- 14:12 07.02.2019
- На выборах президента Украины должны присутствовать российские наблюдатели - Волкер
- 14:00 07.02.2019
- Рада одобрила закрепление в конституции курса Украины в НАТО и ЕС
- 13:32 07.02.2019
- Путин даст поручения по итогам заседания СПЧ, в т.ч. о "Свидетелях Иеговы"
- 13:20 07.02.2019
- Кремль не менял своей позиции относительно поддержки президента Венесуэлы Мадуро - Песков
- 13:05 07.02.2019
- Глава Грекокатолической церкви: Россия подкупит наши президентские выборы, т.к. в Украине нет реальной демократии
- 13:00 07.02.2019
- Суд отменил наказание экс-полковнику Квачкову
- 12:32 07.02.2019
- Все попытки связи с телескопом "Спектр-Р" оказались безрезультатными
- 12:20 07.02.2019
- Сенатор Арашуков утверждает, что заранее знал о подготовке задержания и не скрылся
- 12:05 07.02.2019
- Уже четвертый прокурор покинул расследующую "российское дело" команду - CNN
- 12:00 07.02.2019
- МИД РФ 4 февраля передал США ноту о приостановке участия в Договоре о РСМД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать