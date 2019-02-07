Подозреваемый в изготовлении бомбы аспирант МГУ отпущен на свободу
15:00 07.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Полиция отпустила подозреваемого в изготовлении бомбы аспиранта МГУ. Как заявил агентству «Москва» адвокат Азата Мифтахова, у правоохранителей не нашлось оснований для его ареста.
Ранее суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок задержания Мифтахову до 7 февраля. Сам подозреваемый вину не признал, он назвал дело сфабрикованным и направленным против анархистов.
Аспирант МГУ был задержан 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывного устройства, которое ранее нашли в Балашихе. Кроме Мифтахова, по данному делу были задержаны ещё 11 человек. Как передавали СМИ, некоторые из них принадлежат к леворадикальному анархистскому объединению «Народная свобода». Говорит Москва
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