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Подозреваемый в изготовлении бомбы аспирант МГУ отпущен на свободу

15:00 07.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция отпустила подозреваемого в изготовлении бомбы аспиранта МГУ. Как заявил агентству «Москва» адвокат Азата Мифтахова, у правоохранителей не нашлось оснований для его ареста.

Ранее суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок задержания Мифтахову до 7 февраля. Сам подозреваемый вину не признал, он назвал дело сфабрикованным и направленным против анархистов.

Аспирант МГУ был задержан 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывного устройства, которое ранее нашли в Балашихе. Кроме Мифтахова, по данному делу были задержаны ещё 11 человек. Как передавали СМИ, некоторые из них принадлежат к леворадикальному анархистскому объединению «Народная свобода».  Говорит Москва

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