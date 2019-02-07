Подозреваемый в изготовлении бомбы аспирант МГУ отпущен на свободу

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция отпустила подозреваемого в изготовлении бомбы аспиранта МГУ. Как заявил агентству «Москва» адвокат Азата Мифтахова, у правоохранителей не нашлось оснований для его ареста.

Ранее суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок задержания Мифтахову до 7 февраля. Сам подозреваемый вину не признал, он назвал дело сфабрикованным и направленным против анархистов.



Аспирант МГУ был задержан 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывного устройства, которое ранее нашли в Балашихе. Кроме Мифтахова, по данному делу были задержаны ещё 11 человек. Как передавали СМИ, некоторые из них принадлежат к леворадикальному анархистскому объединению «Народная свобода». Говорит Москва

