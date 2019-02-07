Власти Мексики задержали караван мигрантов рядом с границей США
15:12 07.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти Мексики задержали караван мигрантов из тысячи шестисот человек рядом с американской границей. Пентагон решил перебросить 250 военнослужащих из Аризоны в районе пропускного пункта Иггл в Техасе. Они помогут службам таможенного и пограничного контроля.
Ранее Министерство обороны объявило, что планирует разместить на границе с Мексикой ещё 3 тысячи 750 военных. Эхо Москвы
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