Google намерен исправить некорректное отображение Крыма на картах
15:32 07.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Google пообещал исправить некорректное отображение Крыма на картах. Как заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, такое обещание ему дала официальный представитель компании в России Марина Жунич.
«Она заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы, это — исключительно продолжающийся технический сбой», — рассказал депутат, передаёт ТАСС.
Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начал проверку из-за некорректного отображения на картах Google территориальной принадлежности Крыма. Запросы были направлены генпрокурору и главе Роскомнадзора с просьбой проверить эту информацию. Говорит Москва
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