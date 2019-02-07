Google намерен исправить некорректное отображение Крыма на картах

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Google пообещал исправить некорректное отображение Крыма на картах. Как заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, такое обещание ему дала официальный представитель компании в России Марина Жунич.

«Она заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы, это — исключительно продолжающийся технический сбой», — рассказал депутат, передаёт ТАСС.



Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начал проверку из-за некорректного отображения на картах Google территориальной принадлежности Крыма. Запросы были направлены генпрокурору и главе Роскомнадзора с просьбой проверить эту информацию. Говорит Москва

