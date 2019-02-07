Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах президента
16:00 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада запретила гражданам России, а также лицам, предложенным Россией, быть наблюдателями на выборах. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при 226 минимально необходимых.
Согласно тексту, наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено [в качестве наблюдателя] государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом".
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