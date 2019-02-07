Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об устойчивости Рунета
16:12 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении резонансный законопроект об устойчивости Рунета, передает корр. ТАСС.
"Законопроект предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России", - сказал на заседании один из авторов инициативы, депутат от ЛДПР Андрей Луговой, назвав ее "не просто своевременной, а даже запоздавшей". "Комитет поддерживает концепцию проекта федерального закона", - подтвердил председатель комитета Леонид Левин.
Документом предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети. С этой целью в том числе создается национальная система получения информации о доменных именах. В законопроекте определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения.
НОВОСТИ
- 16:00 07.02.2019
- Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах президента
- 15:32 07.02.2019
- Google намерен исправить некорректное отображение Крыма на картах
- 15:12 07.02.2019
- Власти Мексики задержали караван мигрантов рядом с границей США
- 15:00 07.02.2019
- Подозреваемый в изготовлении бомбы аспирант МГУ отпущен на свободу
- 14:32 07.02.2019
- Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
- 14:12 07.02.2019
- На выборах президента Украины должны присутствовать российские наблюдатели - Волкер
- 14:00 07.02.2019
- Рада одобрила закрепление в конституции курса Украины в НАТО и ЕС
- 13:32 07.02.2019
- Путин даст поручения по итогам заседания СПЧ, в т.ч. о "Свидетелях Иеговы"
- 13:20 07.02.2019
- Кремль не менял своей позиции относительно поддержки президента Венесуэлы Мадуро - Песков
- 13:05 07.02.2019
- Глава Грекокатолической церкви: Россия подкупит наши президентские выборы, т.к. в Украине нет реальной демократии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать