0
0
0
НОВОСТИ

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об устойчивости Рунета

16:12 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении резонансный законопроект об устойчивости Рунета, передает корр. ТАСС.

"Законопроект предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России", - сказал на заседании один из авторов инициативы, депутат от ЛДПР Андрей Луговой, назвав ее "не просто своевременной, а даже запоздавшей". "Комитет поддерживает концепцию проекта федерального закона", - подтвердил председатель комитета Леонид Левин.

Документом предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети. С этой целью в том числе создается национальная система получения информации о доменных именах. В законопроекте определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 07.02.2019
Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах президента
0
80
15:32 07.02.2019
Google намерен исправить некорректное отображение Крыма на картах
0
130
15:12 07.02.2019
Власти Мексики задержали караван мигрантов рядом с границей США
0
136
15:00 07.02.2019
Подозреваемый в изготовлении бомбы аспирант МГУ отпущен на свободу
0
155
14:32 07.02.2019
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
0
195
14:12 07.02.2019
На выборах президента Украины должны присутствовать российские наблюдатели - Волкер
0
223
14:00 07.02.2019
Рада одобрила закрепление в конституции курса Украины в НАТО и ЕС
0
218
13:32 07.02.2019
Путин даст поручения по итогам заседания СПЧ, в т.ч. о "Свидетелях Иеговы"
0
263
13:20 07.02.2019
Кремль не менял своей позиции относительно поддержки президента Венесуэлы Мадуро - Песков
0
227
13:05 07.02.2019
Глава Грекокатолической церкви: Россия подкупит наши президентские выборы, т.к. в Украине нет реальной демократии
0
281

Возврат к списку