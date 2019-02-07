Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об устойчивости Рунета

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении резонансный законопроект об устойчивости Рунета, передает корр. ТАСС.

"Законопроект предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России", - сказал на заседании один из авторов инициативы, депутат от ЛДПР Андрей Луговой, назвав ее "не просто своевременной, а даже запоздавшей". "Комитет поддерживает концепцию проекта федерального закона", - подтвердил председатель комитета Леонид Левин.



Документом предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети. С этой целью в том числе создается национальная система получения информации о доменных именах. В законопроекте определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения.

