США отзовут предложение по ЗРК Patriot, если Турция купит у России С-400 - ТВ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты отзовут предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot, если Турция все же купит у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на источник в США.

"Если Турция закупит С-400, то процесс по Patriot будет завершен", - приводит телеканал слова источника, который комментирует прошедшие в Вашингтоне переговоры между представителями МИД Турции и Госдепартамента США.

