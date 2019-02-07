Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций - АФП

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция приняла решение отозвать своего посла в Италии для консультаций. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на МИД страны.

"Последнее вмешательство является еще одной провокацией, и оно недопустимо", - приводит агентство слова представителя французского внешнеполитического ведомства.



Ранее МИД Франции назвал "недопустимой провокацией" встречу вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты". В министерстве также призвали Ди Майо "следить за тем, чтобы его неоднократные вмешательства не наносили ущерба" двусторонним отношениям, поскольку "это в интересах и Франции, и Италии".

