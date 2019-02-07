В Японии перестали использовать фразу о "незаконной оккупации" Курил
17:12 07.02.2019 Источник: РБК
На национальной конференции по возвращению «северных территорий» (так в Японии называют Курильские острова), в отличие от предыдущих лет, японское правительство не использовало фразу о «незаконной оккупации» островов Россией. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным агентства, решение не использовать эту формулировку связано с интенсивным переговорным процессом по мирному договору. На конференции присутствовал японский премьер-министр Синдзо Абэ, который выразил уверенность в прогрессе двусторонних переговоров. РБК
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