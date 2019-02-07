Скворцова назвала основную причину мужской смертности в РФ

17:32 Источник: Коммерсант.ru

Мужчины в России умирают в трудоспособном возрасте в 3,5 раза чаще, чем женщины. Об этом в четверг сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. «Смертность у мужчин трудоспособного возраста составляет 750 смертей на 100 тыс. человек — это в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тыс.)»,— заявила министр. Причиной большинства (70%) этих смертей является алкоголь.



«Это алкоголь-ассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась за последние годы: изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная — циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь…» — отметила госпожа Скворцова. Она добавила, что в смертность у мужчин вносит вклад и курение. Коммерсантъ

