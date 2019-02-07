США готовят план по силовой смене власти в Венесуэле - Захарова

18:00 Источник: Эхо Москвы

США готовят план по силовой смене власти в Венесуэле, — утверждает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова добавила, что американские военные делегации в последнее время активно посещают Венесуэлу. Как выразилась представитель МИДа, это делается под предлогом спасения венесуэльцев и возврата демократии в стране.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В качестве главы государства его признал целый ряд стран, в том числе США. Россия поддерживает Николаса Мадуро. Эхо Москвы