США готовят план по силовой смене власти в Венесуэле - Захарова
18:00 07.02.2019 Источник: Эхо Москвы
США готовят план по силовой смене власти в Венесуэле, — утверждает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Захарова добавила, что американские военные делегации в последнее время активно посещают Венесуэлу. Как выразилась представитель МИДа, это делается под предлогом спасения венесуэльцев и возврата демократии в стране.
В январе в Венесуэле обострился политический кризис. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В качестве главы государства его признал целый ряд стран, в том числе США. Россия поддерживает Николаса Мадуро. Эхо Москвы
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