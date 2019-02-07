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В Госдуме предложили подчинить Росстат правительству

18:40 07.02.2019 Источник: RNS

Группа депутатов от «Справедливой России» предложила передать Росстат от Минэкономразвития в подчинение правительству. Соответствующий законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты напоминают, что Росстат находился в ведении непосредственно правительства до 3 апреля 2017 года. Они считают, что передача ведомства в ведение Минэкономразвития несет существенные риски.

«Введение Росстата в ведение Министерства экономического развития, по мнению авторов, может повлечь конфликт интересов между службой, призванной предоставлять объективные данные в самых разных сферах, в том числе и показатели, отображающие социально-экономическое развитие страны, равно как и может привести к снижению эффективности деятельности Росстата в целом, к снижению объективности представляемых Росстатом данных ввиду прямой зависимости от конкретного министерства Правительства России, к снижению прозрачности принимаемых Росстатом решений», - отмечается в документе.  RNS

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