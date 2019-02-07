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Кабмин готовит законопроект о обязательной защите диссертаций в аспирантуре - Голикова

19:20 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ готовит законопроект о возврате защиты научных работ по окончанию аспирантуры. Об этом сообщила сегодня ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Решение об этом будет принято. На данный момент уже готовится соответствующая нормативно-правовая база", - сказала вице-премьер. 

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