Кабмин готовит законопроект о обязательной защите диссертаций в аспирантуре - Голикова

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ готовит законопроект о возврате защиты научных работ по окончанию аспирантуры. Об этом сообщила сегодня ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Решение об этом будет принято. На данный момент уже готовится соответствующая нормативно-правовая база", - сказала вице-премьер.

