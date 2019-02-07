Кабмин готовит законопроект о обязательной защите диссертаций в аспирантуре - Голикова
19:20 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ готовит законопроект о возврате защиты научных работ по окончанию аспирантуры. Об этом сообщила сегодня ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Решение об этом будет принято. На данный момент уже готовится соответствующая нормативно-правовая база", - сказала вице-премьер.
НОВОСТИ
- 18:40 07.02.2019
- В Госдуме предложили подчинить Росстат правительству
- 18:00 07.02.2019
- США готовят план по силовой смене власти в Венесуэле - Захарова
- 17:32 07.02.2019
- Скворцова назвала основную причину мужской смертности в РФ
- 17:12 07.02.2019
- В Японии перестали использовать фразу о "незаконной оккупации" Курил
- 17:00 07.02.2019
- Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций - АФП
- 16:32 07.02.2019
- США отзовут предложение по ЗРК Patriot, если Турция купит у России С-400 - ТВ
- 16:12 07.02.2019
- Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об устойчивости Рунета
- 16:00 07.02.2019
- Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах президента
- 15:32 07.02.2019
- Google намерен исправить некорректное отображение Крыма на картах
- 15:12 07.02.2019
- Власти Мексики задержали караван мигрантов рядом с границей США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать