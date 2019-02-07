В США сообщили о "частично успешном" испытании российской ракеты
20:40 07.02.2019 Источник: Lenta.ru
Россия провела тринадцатое испытание крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщили The Diplomat источники в правительстве США.
Американское издание пишет, что «частично успешный» тест состоялся 29 января на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), а «Россия продолжает разрабатывать ракету».
До этого ракета испытывалась в феврале 2018 года. Отдельно The Diplomat отмечает, что только один пуск «Буревестника», состоявшийся в ноябре 2017 года на полуострове Панькова Земля Южного острова (архипелага Новая Земля), оказался «относительно успешным».
В ноябре 2018 года сообщалось, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).
В августе того же года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.
Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата». Lenta.Ru
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