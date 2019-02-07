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НОВОСТИ

Макрон не поедет на форум в Мюнхене из-за разногласий с ФРГ по "Северному потоку" - СМИ

20:00 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свое участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (15-17 февраля) на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северного потока - 2". Об этом сообщила в четверг газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на источники.

В Мюнхене на 16 февраля было запланировано совместное выступление Макрона с канцлером Ангелой Меркель.

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