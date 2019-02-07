МО РФ предлагает США уничтожить наземные установки Мk-41 для "Томагавков"

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ предлагает США уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), для вручения ноты вызван военный атташе США. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk ["Томагавк"], ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина "крылатая ракета наземного базирования", - сказали в военном ведомстве.



"В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты", - подчеркнули в ведомстве.

