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МО РФ предлагает США уничтожить наземные установки Мk-41 для "Томагавков"

21:20 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ предлагает США уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), для вручения ноты вызван военный атташе США. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk ["Томагавк"], ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина "крылатая ракета наземного базирования", - сказали в военном ведомстве.

"В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты", - подчеркнули в ведомстве.

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