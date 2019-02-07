МО РФ предлагает США уничтожить наземные установки Мk-41 для "Томагавков"
21:20 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ предлагает США уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), для вручения ноты вызван военный атташе США. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk ["Томагавк"], ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина "крылатая ракета наземного базирования", - сказали в военном ведомстве.
"В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты", - подчеркнули в ведомстве.
НОВОСТИ
- 22:00 07.02.2019
- Рэдклифф рассказал о фальшивых зубах в первой части "Гарри Поттера"
- 20:40 07.02.2019
- В США сообщили о "частично успешном" испытании российской ракеты
- 20:00 07.02.2019
- Макрон не поедет на форум в Мюнхене из-за разногласий с ФРГ по "Северному потоку" - СМИ
- 19:20 07.02.2019
- Кабмин готовит законопроект о обязательной защите диссертаций в аспирантуре - Голикова
- 18:40 07.02.2019
- В Госдуме предложили подчинить Росстат правительству
- 18:00 07.02.2019
- США готовят план по силовой смене власти в Венесуэле - Захарова
- 17:32 07.02.2019
- Скворцова назвала основную причину мужской смертности в РФ
- 17:12 07.02.2019
- В Японии перестали использовать фразу о "незаконной оккупации" Курил
- 17:00 07.02.2019
- Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций - АФП
- 16:32 07.02.2019
- США отзовут предложение по ЗРК Patriot, если Турция купит у России С-400 - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать