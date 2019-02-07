Рэдклифф рассказал о фальшивых зубах в первой части "Гарри Поттера"

22:00 Источник: Газета.Ru

Британский актер Дэниел Рэдклифф заявил в интервью The Hollywood Reporter, что на съемках фильма «Гарри Поттер и философский камень» все дети носили фальшивые зубы.

По его словам, съемочной команде не понравилось состояние зубов некоторых детей-актеров, и поэтому было принято решение сделать слепок всей челюсти. Он отметил, что у некоторых актеров в момент съемок выпадали молочные зубы.



Интервью Рэдклиффа прошло в январе, российские СМИ обратили на него внимание в начале февраля. Газета.Ru

