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Рэдклифф рассказал о фальшивых зубах в первой части "Гарри Поттера"

22:00 07.02.2019 Источник: Газета.Ru

Британский актер Дэниел Рэдклифф заявил в интервью The Hollywood Reporter, что на съемках фильма «Гарри Поттер и философский камень» все дети носили фальшивые зубы.

По его словам, съемочной команде не понравилось состояние зубов некоторых детей-актеров, и поэтому было принято решение сделать слепок всей челюсти. Он отметил, что у некоторых актеров в момент съемок выпадали молочные зубы.

Интервью Рэдклиффа прошло в январе, российские СМИ обратили на него внимание в начале февраля.  Газета.Ru

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