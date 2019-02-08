Власти Нидерландов назвали недоразумением оказание помощи сирийским террористам - Захарова

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Амстердам пытается затушевать вскрытые факты оказания помощи террористическим группировкам в Сирии, ссылаясь на недоразумение и прикрываясь завесой секретности. Об этом на брифинге в четверг заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о появившихся на днях новых разоблачениях нидерландских журналистов, в "соответствии с которыми в период с 2013 по 2017 годы при попустительстве правительства Нидерландов как минимум пять исламских организаций, зарегистрированных в Нидерландах в качестве НПО (неправительственные организации), оказывали так называемую гуманитарную помощь сирийским группировкам, которые фигурируют в национальных и международных списках террористических организаций, включая "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру", "Хайят Тахрир аш- Шам" (запрещены на территории РФ)". По ее словам, эти "так называемые благотворительные организации занимались не только поставками в Сирию гуманитарных грузов, естественно, военного назначения, но и сбором пожертвований на так называемые богоугодные дела, то есть на поддержку боевиков".



"К сожалению, несмотря на то, что эти изобличающие материалы переданы в прокуратуру Нидерландов и деятельность пяти упомянутых НПО на сирийском направлении приостановлена, тем не менее ни одна из них пока не запрещена, и все они полны решимости возобновить деятельность в Сирии, как только для этого предоставится первая возможность", - обратила внимание дипломат.



"Призванному депутатами к ответу министру иностранных дел Нидерландов Стефу Блоку пришлось вновь объясняться по поводу помощи со стороны Гааги сирийским террористам, - продолжила Захарова. - Так вот, по его словам, помощь предназначалась исключительно умеренным группам, но попала не в те руки по недоразумению. При этом без ответа он оставил неудобные вопросы, которые могли бы вскрыть истинную, на самом деле неприглядную роль нидерландских властей в поддержке террористов, ссылаясь на статью конституции страны, позволяющую представителям исполнительной власти не разглашать информацию об участии в вооруженных конфликтах, если это противоречит интересам национальной безопасности".



"Новые сведения, обнародованные журналистами, являются еще одним подтверждением оказания Нидерландами, пусть на этот раз и через национальные НПО, помощи сирийским террористическим группировкам, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - И, конечно, особое значение здесь имеет то, как реагируют официальные власти страны, которые вместо серьезного расследования вскрывшихся фактов и принятия действенных мер по недопущению их повторения просто предпочитают ссылаться на недоразумение и прикрываются некой секретностью".