В результате ДТП в Кемеровской области погибли 6 и пострадали 16 человек
09:00 08.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Шесть человек погибли и 16 пострадали в результате ДТП в Кемеровской области. С обрыва упал автобус, перевозивший рабочих. Всего в нем находился 21 сотрудник разреза «Распадский». По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Эхо Москвы
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