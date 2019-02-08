Аспирант МГУ Азат Мифтахов вновь задержан
09:20 08.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов вновь задержан. Это произошло сразу же, как его отпустили из изолятора временного содержания в Балашихе. На этот раз это может быть связано с делом о поджоге офиса «Единой России», сообщила «Эху Москвы» его адвокат Светлана Сидоркина. По ее данным, Мифтахов находится в следственном управлении УВД по Северному административному округу Москвы.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Как отмечает портал ОВД-Инфо, в это же следственное управление вызван Алексей Кобаидзе — фигурант уголовного дела о вандализме, которое возбудили после поджога.
Мифтахова задержали 1 февраля. По неподтвержденным данным, по подозрению в изготовлении взрывчатки.
Вчера его освободили без предъявления обвинений.
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