Опознано тело разбившегося на самолете футболиста Эмилиано Сала

11:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Тело, обнаруженное в проливе Ла-Манш среди обломков самолета футболиста Эмилиано Сала, опознано британским коронером. Это тело самого футболиста. Об опознании тела, поднятого из воды в четверг, сообщила полиция графства Дорсет.

"Тело, доставленное в порт Портленд сегодня, 7 февраля 2019 года, формально опознано королевским коронером графства Дорсет. Это тело профессионального футболиста Эмилиано Сала", - говорится в заявлении полиции.

Тело Сала обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров, но подняли на поверхность лишь в четверг. Этого не сделали сразу из-за неблагоприятных погодных условий.

Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился Эмилиано Сала, исчез с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января, неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов.

В полиции Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но не слишком сильные.



Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант". Русская служба Би-би-си





