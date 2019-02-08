К инциденту в Солсбери могут быть причастны еще пятеро граждан РФ - Daily Mail
11:05 08.02.2019 Источник: Эхо Москвы
К инциденту в Солсбери могут быть причастны еще пятеро граждан России. Газета «Daily Mail», ссылаясь на источник в органах безопасности Великобритании пишет, что данные об этом будут представлены правительству в течение нескольких недель.
Эти россияне, — утверждает издание, — прибыли в Великобританию отдельно от двух других подозреваемых, Александра Петрова и Руслана Боширова. Их роль в предполагаемом отравлении Сергея и Юлии Скрипаль была гораздо меньше.
Накануне другое британское издание, Дейли Телеграф, утверждало, что к инциденту в Солсбери может быть причастен сотрудник российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. Эхо Москвы
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