К инциденту в Солсбери могут быть причастны еще пятеро граждан РФ - Daily Mail

11:05 Источник: Эхо Москвы

К инциденту в Солсбери могут быть причастны еще пятеро граждан России. Газета «Daily Mail», ссылаясь на источник в органах безопасности Великобритании пишет, что данные об этом будут представлены правительству в течение нескольких недель.

Эти россияне, — утверждает издание, — прибыли в Великобританию отдельно от двух других подозреваемых, Александра Петрова и Руслана Боширова. Их роль в предполагаемом отравлении Сергея и Юлии Скрипаль была гораздо меньше.



Накануне другое британское издание, Дейли Телеграф, утверждало, что к инциденту в Солсбери может быть причастен сотрудник российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. Эхо Москвы

