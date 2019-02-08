Многие оппозиционные лидеры Венесуэлы не знали, что Гуайдо объявит себя и.о. президента - WSJ

10:20 Источник: Газета.Ru

Многие оппозиционные лидеры Венесуэлы «понятия не имели», что глава Национального собрания Хуан Гуайдо 23 января объявит себя и.о. президента страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В газете рассказали, что объявление Гуайдо президентом со стороны выглядело как «тщательно выверенная политика» по смещению нынешнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в действительности оно является «спешно подготовленным планом».



По данным издания, о том, что Гуайдо объявит себя и.о. президента знали только «четыре лидера оппозиции». При этом, добавили в WSJ, этот план появился за несколько недель до официального объявления.



Источники газеты рассказали, что некоторые оппозиционные лидеры выступили против этого решения, так как опасались, что оно «усугубит страдания миллионов людей» из-за острой нехватки медикаментов и продовольствия в стране.



Ранее сообщалось, что Гуайдо обратился за помощью к папе Римскому. Газета.Ru

