Чубайс пожелал счастливой старости освобожденному Квачкову
10:32 08.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из тюрьмы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, получившего широкую известность в связи с покушением на топ-менеджера в 2005 году. Он отметил, что получил много вопросов по поводу амнистии полковника, и пожелал бывшему военному «счастливой старости».
Владимир Квачков был задержан в марте 2005 года как предполагаемый организатор покушения на занимавшего в то время пост главы РАО ЕЭС господина Чубайса, но позже был дважды оправдан вердиктами присяжных. Коммерсантъ
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