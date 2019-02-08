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Чубайс пожелал счастливой старости освобожденному Квачкову

10:32 08.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из тюрьмы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, получившего широкую известность в связи с покушением на топ-менеджера в 2005 году. Он отметил, что получил много вопросов по поводу амнистии полковника, и пожелал бывшему военному «счастливой старости».

Владимир Квачков был задержан в марте 2005 года как предполагаемый организатор покушения на занимавшего в то время пост главы РАО ЕЭС господина Чубайса, но позже был дважды оправдан вердиктами присяжных. Коммерсантъ

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