Сергей Юрский скончался на 84-м году жизни

10:00

Сегодня утром на 84-ом году жизни скончался советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщили в пресс-службе театра Моссовета, ведущим актером которого был Сергей Юрьевич.

Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.



Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде в семье Юрия Юрского - худрука Московского цирка на Цветном бульваре. Он окончил школу с золотой медалью и поступил без экзаменов на юридический факультет Ленинградского университета им. Жданова. В студенческие годы он он участвовал в постановках Театра-студии ЛГУ, а после третьего курса поступил в театральный институт им. Островского. В 1957 году Сергея Юрского пригласили в Большой драмтеатр им. Горького.



Широкую известность Юрскому принесли роли Остапа Бендера в "Золотом теленке" и Викниксора в "Республике ШКИД".



В 1987 году актеру присвоили звание народного артиста РСФСР. ren.tv

