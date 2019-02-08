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НОВОСТИ

Израильская компания отправит к Луне посадочный модуль

10:05 08.02.2019

В середине февраля частная израильская некоммерческая организация SpaceIL собирается отправить на Луну посадочный модуль. Задачи миссии – фото- и видеосъемка поверхности спутника, а также научная деятельность, направленная на изучение магнитного поля Луны. Успех миссии позволит Израилю стать четвертой страной – после России, США и Китая, — которая высадит свой космический аппарат на поверхность Луны.

Посадочный модуль, получивший название «Бирейшит» (Beresheet), что означает «в самом начале», будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX с мыса Канаверал 19 февраля. Вместе с ним носитель должен будет вести на геопереходную орбиту новый индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6, а также малый спутник в интересах правительства США.

Вес израильского аппарата составляет около 600 килограммов, большая часть из которых приходится на топливо (без него масса «Бирейшит» составляет менее 200 килограммов). Посадку модуля планируется осуществить в одном из темных лунных ударных кратеров на видимой стороне Луны под названием Море Ясности.  hi-news.ru

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