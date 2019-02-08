В Домодедово самолет столкнулся с фонарем

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Домодедово стала потеря управления пилотом из-за льда на рулежной дорожке. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

"По предварительным данным, 6 февраля в 20:30 мск в международном аэропорту Домодедово после посадки самолета рейсом Тюмень - Москва во время руления к месту стоянки из- за наличия льда на рулежной дорожке произошла потеря управляемости самолетом", - сказала Марковец.



Несмотря на принятые экипажем действия, самолет продолжил неуправляемое движение и столкнулся с мачтой освещения. "В результате повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла самолета", - пояснила представитель управления.



На борту самолета находились 58 пассажиров, 5 членов экипажа, в том числе 3 бортпроводника, пострадавших нет. По факту инцидента начата доследственная проверка.

