Путин выступит с Посланием Федеральному собранию до конца месяца - источник
11:32 08.02.2019
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с Посланием Федеральному собранию в феврале. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом подготовки обращения главы государства. "Послание будет уже в этом месяце", - считает собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал подготовку текста послания. Кроме того, соответствующая работа ведется в подразделениях администрации Кремля и в министерствах, отметил он. Вместе с тем Песков пока не стал называть дату послания.
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