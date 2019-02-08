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НОВОСТИ

Названы регионы России с самой загрязненной почвой

12:00 08.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Приморский край, Новгородская область и Санкт-Петербург вошли в число регионов и городов России с самой загрязненной почвой. Об этом говорится в докладе Минприроды. Причина — выбросы предприятий и загрязнение бытовыми отходами.

Все это создает риск здоровью населения.  Эхо Москвы

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