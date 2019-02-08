На шахте в Кузбассе погиб один человек, ее работа приостановлена - губернатор

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате инцидента на шахте имени Тихова в Кемеровской области, работа шахты приостановлена, все сотрудники эвакуированы. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Сергей Цивилев.

"[Произошла трагедия] в Беловском районе, на шахте имени Тихова... Работа шахты приостановлена, все шахтеры выведены на поверхность, там работает комиссия. К сожалению, там есть один погибший шахтер. Обстоятельства уточняются, угрозы жизни других шахтеров нет", - сказал Цивилев.





