По итогам 2018 года сократился реальный размер средней пенсии

12:20 Источник: РОСБАЛТ

По итогам 2018 года реальный размер средней по стране пенсии сократился (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017 года 5 тыс. руб.) в годовом исчислении на 2,4%. Падение стало первым с 2015 года.

По итогам прошлого года средний размер пенсии в России составил 13 тыс. 360 рублей. Согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», указанная сумма на 3,7% превышает показатель 2017 года, но это если не учитывать 5 тысяч рублей, выплаченные пенсионерам в январе 2017 года за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году.

С учетом же этой разовой выплаты номинальный размер средней пенсии 2018 года оказался только на 0,4% выше, чем в 2017 году.

По данным ведомства, реальный размер пенсии (с поправкой на прирост потребительских цен) в 2018 году даже без учета единовременной выплаты годом ранее увеличился менее чем на процент (0,8%), а с учетом этой выплаты — сократился на 2,4%.

Снижение по итогам года реального размера пенсий Росстат зафиксировал впервые с 2015 года. Тогда он уменьшился на 2,5%. В 2016 году прирост реальных пенсий составил 1,1%, а еще черз год — 3,6% (без учета разовой выплаты +0,3%). Росбалт