В Госдепе заявили, что США не намерены размещать свои ракеты в Европе
12:32 08.02.2019 Источник: Газета.Ru
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила в эфире телеканала PBS, что Соединенные Штаты не намерены размещать свои ракеты в Европе.
По словам Томпсон, размещения ракет на территории Европы «нет в планах». Однако она отметила, что в настоящее время США «разрабатывают следующие шаги» в своей военной стратегии.
«Пентагон взял на себя инициативу в этом и четко определил дальнейшие шаги», — заключила Томпсон.
Ранее Томпсон обвинила Россию в развязывании гонки вооружений. Газета.Ru
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