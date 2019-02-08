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В Госдепе заявили, что США не намерены размещать свои ракеты в Европе

12:32 08.02.2019 Источник: Газета.Ru

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила в эфире телеканала PBS, что Соединенные Штаты не намерены размещать свои ракеты в Европе.

По словам Томпсон, размещения ракет на территории Европы «нет в планах». Однако она отметила, что в настоящее время США «разрабатывают следующие шаги» в своей военной стратегии.

«Пентагон взял на себя инициативу в этом и четко определил дальнейшие шаги», — заключила Томпсон.

Ранее Томпсон обвинила Россию в развязывании гонки вооружений.  Газета.Ru

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