ПКР условно восстановлен в правах, паралимпийцы РФ будут соревноваться под флагом страны

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МПК.

Членство ПКР в МПК будет полностью восстановлено с 15 марта в случае выполнения российской стороной ряда критериев.

