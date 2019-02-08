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ПКР условно восстановлен в правах, паралимпийцы РФ будут соревноваться под флагом страны

13:00 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МПК.

Членство ПКР в МПК будет полностью восстановлено с 15 марта в случае выполнения российской стороной ряда критериев.

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