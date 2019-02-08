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НОВОСТИ

Российский общественный транспорт удивил шведскую журналистку

13:05 08.02.2019 Источник: Известия

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для газеты Dagens Nyheter поделилась впечатлениями о работе общественного транспорта в России.

Она отметила его высокую надежность и заверила, что на него «можно положиться».

«Поезда, троллейбусы, метро. В России всё ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда», –– пишет Лаурен.

В качестве примера она привела Сибирь, где даже 40-градусные морозы и снег не нарушают работу железнодорожного транспорта.

При этом ее поразило, что железные дороги в РФ находятся в ведении государства, у которого есть «целая армия» работников, обслуживающих транспортную систему.

По словам Лаурен, именно в этом состоит разница между Россией и Швецией, где системы контроля автоматизированы.  Известия

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