Российский общественный транспорт удивил шведскую журналистку
13:05 08.02.2019 Источник: Известия
Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для газеты Dagens Nyheter поделилась впечатлениями о работе общественного транспорта в России.
Она отметила его высокую надежность и заверила, что на него «можно положиться».
«Поезда, троллейбусы, метро. В России всё ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда», –– пишет Лаурен.
В качестве примера она привела Сибирь, где даже 40-градусные морозы и снег не нарушают работу железнодорожного транспорта.
При этом ее поразило, что железные дороги в РФ находятся в ведении государства, у которого есть «целая армия» работников, обслуживающих транспортную систему.
По словам Лаурен, именно в этом состоит разница между Россией и Швецией, где системы контроля автоматизированы. Известия
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