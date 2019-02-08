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Пашинян объявил о начале экономической революции в Армении

13:20 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принятая кабмином программа нового правительства послужит началом экономической революции в стране.

"Краеугольное значение для нашего концептуального подхода имеет то, что мы провозгласили концепцию экономической революции. И этой программой мы объявляем о начале экономической революции, при этом констатируя, что функция кабмина остается такой же, какой была: реализация политической платформы бархатной революции в Армении означает создание возможностей. Правительство считает себя одним из участников процесса и своими шагами готово поощрять граждан к использованию созданных возможностей", - приводит в пятницу слова Пашиняна агентство Арменпресс.

Ранее кабинет министров Армении на внеочередном заседании утвердил проект программы нового правительства. Программа содержит основные цели правительства, вопросы безопасности и борьбы с коррупцией, задачи по развитию экономики, территориального управления, технологий и другие разделы. Далее правительство направит документ на рассмотрение парламента страны.

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